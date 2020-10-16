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Eğitim VGM bursu ne kadar?
Eğitim

VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursu için başvurular başladı. VGM bursuna başvuru yapmak isteyenler VGM bursunun ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki, VGM bursu ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:23:00 -
VGM bursu ne kadar?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır.

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM burs başvuru tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

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