Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yıl öğrencilere sağlayacağı burslarla ilgili başvuru tarihini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte pek çok kişi, VGM burslarının karşılıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

VGM bursu karşılıksız mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2021 burslarına ilişkin başvuru tarihlerini açıkladı. Ortaöğrenim başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yükseköğrenim bursu içinse 1-15 Kasım tarihlerinde başvurular kabul edilecek.

VGM’den yapılan açıklamada, “Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

VGM burs başvurusunda bulunacaklar ise bu desteğin karşılıklı olup olmadığını araştırıyor. VGM bursları karşılıksızdır.

VGM bursu alanların yükümlülükleri nelerdir?

Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencileri, burs almaya devam ettikleri süre boyunca;

- Devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmekle,

- Burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

- Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.- Eğer yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanıyorsa, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine bakmakla yükümlü kişiler, eğitim yardımı almaya devam ettikleri süre boyunca;

- Öğrencinin eğitim yardımı almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

- Öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.