Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl pek çok öğrenciye burs veriyor. Öğrenciler, VGM’ninne kadarlık burs verdiğini araştırmaya başladı. Peki, VGM bursu ne kadar?

VGM bursu kaç para 2021 2022 | VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2021 burslarına ilişkin başvuru tarihlerini açıkladı. Ortaöğrenim başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yükseköğrenim bursu içinse 1-15 Kasım tarihlerinde başvurular kabul edilecek.

VGM bursu için başvuru yapmak isteyenler ise verilecek aylık rakamın ne kadar olduğunu araştırıyor. VGM’den yapılan açıklamada, “Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.