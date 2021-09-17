Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM bursuna başvuru yapmak isteyenler ise KYK’dan burs almanın kendileri için engel olup olmadığını merak ediyor. Peki, VGM bursu almak için KYK bursu iptal mi edilmeli?

VGM bursu başvurusu yapan KYK burs öğrenim kredisi başvurusu yapar mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihlerini açıkladı. Yükseköğrenim burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak. KYK burs başvurularının alınacağı tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının kasım ayında alınması bekleniyor. Geçtiğimiz sene KYK bursu başvuru sonuçları açıklandıktan sonra VGM burs sonuçları da açıklanmıştı. Bu sene de KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ardından VGM sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. VGM sonuçları ‘vgm.gov.tr’ adresinden ilan edilecek.

KYK’dan burs alanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursundan yararlanabilir mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

KYK öğrenim kredisi almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursundan yararlanmaya engel midir?

KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.