VGM burs sonuçları güncel | Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Bu yıl VGM burs başvuruları 15 Ekim’de başladı 30 Ekim’de sona erdi. Burs başvurularının ardından adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Başvurular VGM internet sitesinden belirlenen tarihler arasında alınıyor. Bu yıl burs başvuruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Yükseköğretim burslarının başvuruları ise 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Başvuru yapan adaylar, VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konu hakkında VGM bir açıklama yayınladı. Söz konusunu açıklamada, “Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

VGM net bir tarih açıklamamış olsa da sonuçların kasım ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor. Geçen yıl VGM burs sonuçları 25 Kasım’da ilan edilmişti.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar; 2020-2021 eğitim öğretim yılında ne kadarlık bir burs alabileceklerini merak ediyor. İşte,2020-2021 eğitim öğretim yılı VGM bursu rakamları:

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL