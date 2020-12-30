VGM burs sonuçları açıklandı! VGM 2020 burs sonucu nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili kurumdan bir açıklama gelmiş ve KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacağı belirtilmişti. Öte yandan yine geçtiğimiz haftalarda KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait VGM burs sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi.

VGM 2020 burs sonucu nasıl öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamasına göre;

"Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sonucunuzu buradan sorgulayabilirsiniz. Yabancı uyruklu öğrenci burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir. Sonuçlar internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğrenim eğitim yardımı değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında internet sitemizde duyurulmuştur. 2020-2021 eğitim yılında eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimizin işlemleri Bölge Müdürlüklerimizce tamamlanarak ödemelere başlanmıştır."

Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz.

VGM 2020 BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi internet adresinden konu ile ilgili açıklama yaptı:

"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır."

VGM 2020 burs miktarı ne kadar?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.