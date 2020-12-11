  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları öğren
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları öğren

VGM burs sonuçları ekranı | Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında yapıldı. VGM burs başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM bursu ne kadar 2021 | VGM bursu ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:53:00 -
VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları öğren

VGM burs sonuçları | Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğretim sonuçları geçtiğimiz ay ilan edildi. VGM yükseköğretim sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları öğren

VGM yükseköğretim burs başvuruları 15 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında. Burs sonuçlarının KYK burs ve öğrenim kredisi açıklandıktan sonra ilan edileceği belirtilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” denildi.

KYK burs ve öğrenim sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. VGM sonuçlarının ise 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor.  Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL burs veriliyor.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?
Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada "En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı. Yine alınmaya devam edecek" sözler..
Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular
Dünya

Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi tarafından yapılan koronavirüs aşısı denemeleri acil koduyla durduruldu.
Afganistan’da kullanılmıştı… Reuters’a beklenmedik açıklama! Fas planı ortaya çıktı
Teknoloji

Afganistan’da kullanılmıştı… Reuters’a beklenmedik açıklama! Fas planı ortaya çıktı

ABD'nin İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasının ardından Fas'a dört MQ-9 Reaper uçağı satılmasının planlandığı ortaya çıktı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay