VGM burs sonuçları | Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğretim sonuçları geçtiğimiz ay ilan edildi. VGM yükseköğretim sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları öğren

VGM yükseköğretim burs başvuruları 15 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında. Burs sonuçlarının KYK burs ve öğrenim kredisi açıklandıktan sonra ilan edileceği belirtilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” denildi.

KYK burs ve öğrenim sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. VGM sonuçlarının ise 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL burs veriliyor.

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