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Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sorgulama ekranı
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sorgulama ekranı

Binlerce öğrencinin burs almak için heyecanla başvurduğu VGM burs sonuçları için öğrenciler 2 aydır merakla bekleyiş içerisindeydi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sorgulaması nasıl yapılır? VGM burs miktarı ne kadar? Gibi sorulara cevap verdik.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:05:00 -
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her sene öğrencilere verdiği burs imkanından yararlanmak isteyenler, ekim ayında başvurularını gerçekleştirdiler. İki ay geçmesinin ardından sonuçlar için öğrencilerin heyecanı daha da arttı. VGM Burs kazanıp kazanamadığını merak eden öğrenciler, VGM'den gelecek açıklamaya kilitlendi.

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz saatlerde VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler heyecanla burs almaya hak kazanıp kazamadıklarını sorgulamaya geçti.

VGM burs sorgulama nasıl yapılır?

Öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlayan VGM burs sonuçları açıklandı. Başvuru yapan adaylar VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

VGM burs miktarı ne kadar?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

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