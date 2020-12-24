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Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları

VGM burs sonuçları sorgula | Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler VGM sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, VGM sonuçları bu ay açıklanır mı? | VGM burs sonuçları bu hafta açıklanır mı? | VGM burs sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:29:00 -
VGM burs sonuçları açıklandı mı? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları

VGM burs sonuç ekranı | Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerine burs sağlıyor. VGM ortaöğretim burs sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Ancak VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklanmadı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 15 Ekim – 30 Ekim tarihlerinde alındı. Yapılan açıklamada VGM sonuçlarının KYK sonuçlarının ardından değerlendirileceği ifade edildi. KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklandı. Bu sebeple VGM sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. VGS burs sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer alacak.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL burs veriliyor.

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