VGM burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden (VGM) ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak burs verilmekte. VGM bursu kaç ay verilir? VGM bursu ilköğretim, lise öğrencilerine her sene 9 ay, üniversite öğrencilerine ise VGM bursu 8 ay süreyle verilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs başvuruları yapılmaya devam ediliyor. 2020-2021 örtaöğrenim Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Ortaöğretim VGM burs başvuruları ne zaman?

Ortaöğretim VGM burs başvurusu başladı mı? Ortaöğretim VGM burs başvuru tarihi. Ortaöğretim VGB burs başvuruları 15 Ekim'e kadar burs başvurusu yapılırken üniversite VGM burs başvuruları da 15 Ekim’de başlayacak.

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladı mı üniversite? Üniversite burs başvurusu VGM ne zaman yapılacak? Üniversite öğrencileri VGM burs başvurularını 30 Ekim'e kadar yapabilecek.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nereden yapılır? VGM burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapılmakta. VGM burs başvurusu yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu Başvuru Giriş Ekranı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Bursu Başvuru Giriş Ekranı üzerinden TC kimlik numarası, adı soyad, doğum tarihi, baba adı, kimlik seri no bilgileri girilerek yapılaktır.

VGM Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) Bursu Başvuru Formu için tıklayın.

VGM Üniversite Bursu Başvuru Formu için tıklayın.

VGM burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu ne kadar? VGM burs ücreti ne kadar? VGM bursu kaç para? Soruları da VGM burs başvurusunda bulunacak öğrenciler tarafından merak edilmekte.