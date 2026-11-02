  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’deki uçak faciasının en net görüntüleri! Saniyeler içinde yere çakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore mesajı: Çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz YP Lideri Millî irade hırsızının önde gideni Sarıgül 350 bin dolar vermiş! CHP zihniyetinde rüşvet adetten İBB’nin arızalanan araçlarına bir yenisi eklendi! Beşiktaş’ta yolcuların metrobüs çilesi! “Eğlence” maskesiyle kimlik çöküşü yaşanıyor Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Tarihi geçmiş kanser ilacı satan şebekeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık” Rusya Türkiye'ye kötü haberi verdi: Arap ülkesine gidiyorlar CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı
Gündem AB'den Husilere kınama
Gündem

AB'den Husilere kınama

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AB'den Husilere kınama

Avrupa Birliği (AB), Yemen'de gerilimi tırmandıran ve Suudi Arabistan'ı hedef alan askeri eylemlerini sert bir dille eleştirdiği Husilere, tüm silahlı faaliyetlerini derhal durdurma çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisince (EEAS) yapılan açıklamada, özellikle sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kınandığı belirtilerek, Yemen'in meşru hükümeti, Suudi Arabistan ve halklarıyla tam dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

Açıklamada, Aden'e yönelik son saldırılar, Taiz kentinin kuşatma altında tutulması, Yemen'in batı kıyısındaki askeri faaliyetler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

 

İran dahil tüm aktörlere Husilere yönelik askeri desteği kesme çağrısı yapılan açıklamada, bu desteğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) çeşitli kararlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Husilerin tüm askeri faaliyetlerini derhal sonlandırmaları istendi.​​​​​​​

Açıklamada, Yemen'deki çatışmanın askeri bir çözümünün bulunmadığının altı çizilerek, BM Yemen Özel Temsilcisi ve BM öncülüğündeki barış girişimlerine tam destek verildiği ifade edildi.

BMGK'nin 2216 sayılı kararı dahil ilgili kararlar doğrultusunda, kapsayıcı, sürdürülebilir, Yemen öncülüğünde ve Yemen sahipliğinde siyasi bir çözümün hedeflendiği bildirildi.

Husilerin vurduğu Suudi Arabistan'dan bürokrasi çağrısı
Husilerin vurduğu Suudi Arabistan'dan bürokrasi çağrısı

Dünya

Husilerin vurduğu Suudi Arabistan'dan bürokrasi çağrısı

Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü
Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü

Dünya

Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü

Arap Koalisyonu duyurdu: Husilerin "hayati kaynaklarını" hedef aldık
Arap Koalisyonu duyurdu: Husilerin "hayati kaynaklarını" hedef aldık

Dünya

Arap Koalisyonu duyurdu: Husilerin "hayati kaynaklarını" hedef aldık

Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri
Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri

Dünya

Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23