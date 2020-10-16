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Eğitim VGM burs başvurusu nereden yapılacak?
Eğitim

VGM burs başvurusu nereden yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusuna başvuracak öğrenciler 2020 VGM burslarına ne zaman başvuru yapılacağını merak ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, VGM başvuruları başladı. Peki VGM burs başvurusu ne zamanan kadar yapılacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:17:00 -
VGM burs başvurusu nereden yapılacak?

Üniversite öğrencilerinin başvuru yapmak için büyük bir merakla beklediği 2020-2021 eğitim öğretim yılı VGM bursu için başvurular başladı. VGM burs başvuru tarihi 15 -30 Ekim tarihleri arasında olduğu duyuruldu. VGM tarafından açıklanan bu tarihlerde üniversiteye bu yıl kayıt yaptıranlar ve önlisans ve lisans eğitimine üniversite birinci sınıfta devam eden öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler de başvuru yapabilecek. Öğrencilerin başvuru işlemleri için VGM başvuru formunu doldurması gerekiyor. VGM burs başvurusu online olarak yapılmaktadır. Peki VGM burs başvurusu nereden yapılaca, nasıl yapılacak.

2020 VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve üniversite burs başvuruları olmak üzere iki kategoriye ayrılır. VGM burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğünün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.

VGM bursuna kimler başvurur?

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursuna kimlerin başvuracağı da yine VGM burs başvurusunda bulunacaklar tarafından araştırılıyor.

VGM burs başvurusu için tıklayınız

VGM burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu
VGM burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu

Eğitim

VGM burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu

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