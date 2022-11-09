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Eğitim VGM burs başvurusu ne zaman nasıl yapılacak? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2022-2023
Eğitim

VGM burs başvurusu ne zaman nasıl yapılacak? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2022-2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs ödemeleri gerçekleştiriyor. Kasım ayıyla birlikte ‘VGM burs başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabı daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:00:00 -
VGM burs başvurusu ne zaman nasıl yapılacak? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2022-2023

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere eğitim hayatlarını sürdüren kişiler bu yolculuk sırasında maddi desteğe ihtiyaç duyuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Bu sebeple öğrenciler ve aileleri sık sık 'VGM burs başvuruları başladı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

VGM burs başvurusu ne zaman nasıl yapılacak? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2022-2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarla ilgili "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2022 – 2023 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir. Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

VGM ortaöğretim burs başvuruları 7 Kasım'da alınmaya başladı. Başvuru işlemi 20 Kasım'da sona erecek.

Yükseköğretim burs başvuruları ise 21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri 'vgm.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.

 

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