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Eğitim VGM burs başvurusu | Burs başvurusu yap
Eğitim

VGM burs başvurusu | Burs başvurusu yap

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu | Yükseköğretim gören öğrencilerin pek çoğu burs imkanından faydalanmak istiyor. KYK'nın yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü de milyonlarca öğrencilere burs sağlıyor. Ayrıca özel şirketlerin birçoğu da ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için burs desteği sağlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM'den burs almak isteyenler başvuruların başlayıp başlamadığını, burs başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. VFM burs başvurusu yap | VGM burs başvuruları başladı mı 2020-2021 | VGM burs başvuru tarihleri

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:21:00 -
VGM burs başvurusu | Burs başvurusu yap

Burs başvurusu yap 2020-2021 | Üniversiteler henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Ancak öğrenciler burs başvurularının başlayıp başlamadığını araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının başladığını açıkladı. Öğrenciler VGM burs başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor.

VGM burs başvurusu | Burs başvurusu yap

VGM burs başvuruları başladı. Yapılan açıklamaya göre başvurular 15 Ekim-30 Ekim tarihlerinde alınacak. Başvurular internet üzerinden alınacak. Konu hakkında VGM’den yapılan açıklama şöyle:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim BURSU VERİLMEMEKTEDİR.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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