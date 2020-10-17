Burs başvurusu yap 2020-2021 | Üniversiteler henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Ancak öğrenciler burs başvurularının başlayıp başlamadığını araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının başladığını açıkladı. Öğrenciler VGM burs başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor.

VGM burs başvurusu | Burs başvurusu yap

VGM burs başvuruları başladı. Yapılan açıklamaya göre başvurular 15 Ekim-30 Ekim tarihlerinde alınacak. Başvurular internet üzerinden alınacak. Konu hakkında VGM’den yapılan açıklama şöyle:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim BURSU VERİLMEMEKTEDİR.

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