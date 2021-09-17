VGM burs başvurusu 2021 2022 ne zaman?

VGM bursu ne kadar başvuruları ne zaman? Milyonlarca ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvurularının ne zaman nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman? VGM yükseköğrenim bursu için ne zaman başvuru yapılacak?