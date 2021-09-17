VGM burs başvurusu 2021 2022 ne zaman?
VGM bursu ne kadar başvuruları ne zaman? Milyonlarca ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvurularının ne zaman nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman? VGM yükseköğrenim bursu için ne zaman başvuru yapılacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği başvuru takvimi açıklandı. Peki, VGM bursu başvuruları ayın kaçında alınacak?
VGM burs başvurusu 2021 2022 ne zaman?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıkladı. VGM'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.