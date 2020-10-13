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Eğitim VGM burs başvuruları | VGM burs ücreti | VGM burs sonuçları
Eğitim

VGM burs başvuruları | VGM burs ücreti | VGM burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları son dakika gelişmesi. Üniversite 2020 VGM burs başvurusu 15 Ekim’de başlıyor. VGM 2020 bursu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanında üniversite öğrencileri de almakta. Peki VGM bursu naslı yapılır? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar ödenecek? İşte VGM burs haberi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:39:00 -
VGM burs başvuruları | VGM burs ücreti | VGM burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları merak konusu olmaya devama ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da VGM bursu verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin alacağı VGM burs başvuruları başladı. VGM ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) bursu 15 Ekim’e kadar yapılabilecek. 

VGM burs başvuru tarihi

2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde VGM burs başvurusunda bulunacak üniversite öğrencileri, 2020 VGM burs başvuru tarihi araştırılıyor. Üniversite öğrencilere verilecek olan VGM bursu başvurusu ise 15 Ekim olarak açıklandı. VGM üniversite burs başvurusunda son tarih ise 30 Ekim 2020.

VGM burs başvurusu nereden yapılacak?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu almak isteyen öğrenciler VGM burs başvurularını online olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden (vgm.gov.tr) yapacak.  

2020 VGM burs ücreti ne kadar? 

VGM bursları ortaöğretim öğrencilerine 9 ay, üniversite öğrencileri için 8 ay boyunca verilecek. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusunda bulunan ya da bulunacak öğrenciler VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VGM burs sonuçları KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıdan sonra ilan edilecek. VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. VGM burs başvurusu için tıklayınız.

VGM burs başvuru yapmak için tıklayınız.

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