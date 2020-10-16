VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite öğrencilerine burs veriyor. Burs başvuru dönemi 15 Ekim itibariyle başladı. Başvurular 30 Ekim'e kadar devam edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvurusu yapmak isteyenler VGM burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu hakkında ayrıntılar...
VGM üniversite burs başvurusu, belirtilen tarihte resmen başladı. 1 Ekim tarihinde başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim başvuru işlemlerinin 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, yükseköğretim başvuruları bugün alınmaya başlandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?
* 2020 – 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.
* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.
* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.
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VGM 2020-2021 burs ücreti ne kadar?
Öğrenciler 2020-2021 eğitim yılında 8 ay boyunca burstan faydalanabiliyor. Üniversite öğrencileri 300 TL burs alabilecek.
VGM bursu geri ödemeli midir?
VGM bursu geri ödemesiz bir burs türüdür.