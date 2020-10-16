VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu 1 Ekim’de başladı. 2020 – 2021 eğitim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 15 Ekim tarihine kadar yapıldı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay burs alabilecekler. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacak.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.