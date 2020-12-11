  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Eğitim

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Binlerce üniversitelinin VGM burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM bursuna dair araştırmalar arttı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:45:00 -
VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için KYK, burs ve kredi başvuru sonuçlarını duyurdu. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri için burs veren bir diğer kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu hakkında araştırmalar hız kazandı. VGM burs başvuru sonuçları, her yıl KYK sonuçlarının ardından duyuruluyor. İşte, 2020-2021 VGM burs sonuçları hakkında detaylar…

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları belli oldu. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğrenim burs başvurularının sonuçları, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarını duyurduktan sonra belli olacak.

VGM burs sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Konu ile ilgili tüm açıklamalar yine internet sitesi üzerinden yapılacak.

VGM ortaöğrenim burs SORGULAMA

VGM Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih verilmedi. Geçtiğimiz yılki açıklama tarihi baz alındığında, sonuçların yeni yıldan sonra açıklanacağı öngörülüyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Sonuçlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Toptaş'ı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada "En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı. Yine alınmaya devam edecek" sözler..
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay