Vezirköprülüler Kaz Tiridi etkinliğinde buluştu

HABER MERKEZİ

Bahçekonak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği kadim geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde bulunan Bahçekonak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği geleneksel hale getirdikleri planladıkları Kaz Tirit programı düzenledi. Bahçekonak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği başkanı Ramazan Alper’in ev sahipliğinde gerçkeleşen programa hemşerilerin yanı sıra Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Samsun Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk, Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu Gene Başkanı Bilal Acar, Yakakent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, Bahçekonak mahalle muhtarı Fezair Yüksel ile birçok hemşehri derneği yöneticileri katılım sağladı.

BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİ

Programda açılış konuşması yapan Bahçekonak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Alper, katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Alper, “Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerimizi, gençlerimizi ve hanımefendilerimizi en kalbî duygularımla selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kaz Tirit Programımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz,” dedi. Kaz tirit geleneğinin köyün geçmişinden bugüne taşınan önemli bir kültürel miras olduğuna dikkat çeken Alper, bu etkinliğin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurguladı. Alper, “Kaz tirit, atalarımızdan kalan bir mirastır. Bu program, bizleri bir araya getiriyor, kaynaştırıyor ve köyümüze neşe katıyor. 2026'da, Bahçekonak Köyü Yardımlaşma Derneği olarak, çok güçlü bir dernek olarak, emin adımlarla güçlü bir Dernek olma yolunda ilerliyoruz Hep birikte, köyümüzün geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VEZİRKÖPRÜ’MÜZÜN SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ

Programda konuşan Başkan Gül, Vezirköprü için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, hizmet anlayışlarının kararlılıkla süreceğini ifade etti. Konuşmasına, kendilerini kilometrelerce uzakta evlerinde gibi ağırlayan hemşehrilerine teşekkür ederek başlayan Başkan Gül, “Vezirköprü’den kilometrelerce uzakta bizleri evimizdeymiş gibi ağırlayan kıymetli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Vezirköprü denilince kalbimizin daha hızlı attığına hep birlikte şahit oluyoruz” dedi. Vezirköprü Belediyesi olarak ilçenin kronikleşmiş sorunlarını bir bir çözüme kavuşturduklarını belirten Gül, başta Havza Karayolu olmak üzere besi organize sanayi, karma organize sanayi, meydan otoparkı, ilçe köprüsü ve ilçe tarım binası gibi birçok projenin bu dönem içerisinde hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Gül, “Bu hizmetleri ya tamamladık ya da çözüme kavuşturarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçekonak Köyü’ne yönelik çalışmalara da değinen Gül, yaklaşık 15 kilometrelik yol programının Büyükşehir Belediyesi ile yapılan temaslar ve muhtarların katkılarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Köy yolunun genişletilmesine başlandığını aktaran Başkan Gül, yol çalışmalarıyla birlikte sosyal ve gönül belediyeciliği kapsamında da önemli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Köylerde yaşayan vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Gül, “Dört yaş Kur’an kursundaki çocuklarımızdan başlayarak her alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah sizlerin destekleri ve dualarıyla bu heyecanla ilçemiz, Bahçekonak köyümüz ve Vezirköprü’müzdeki tüm mahalle ve köylerimiz için durmadan, yılmadan, ‘durmak yok, yola devam’ anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BİRLEŞİRSEK GÜÇLÜ OLURUZ

Gurbette ayakta kalmanın en önemli yolunun hemşehrilerle birlikte hareket etmek olduğuna değinen VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk ise “Bizler, nerede yaşarsak yaşayalım geleneklerine, göreneklerine ve kültürüne sahip çıkan bir anlayıştan geliyoruz. Gurbet hayatı kolay değildir; insanı memleket hasretiyle yoğurur, dayanışmaya daha çok muhtaç eder. İşte bu yüzden böyle programlar sadece bir yemek buluşması değil, geçmişimizi yaşatma, kültürümüzü gelecek nesillere aktarma vesilesidir. Gurbette ayakta kalmanın en önemli yolu birlik ve beraberliktir. Sevincimizi de sıkıntımızı da paylaşabildiğimiz sürece güçlü oluruz. Yardımlaşma kültürü, bizi biz yapan en büyük değerlerden biridir. Bugün burada aynı sofrada bir araya gelmemiz bunun en güzel göstergesidir” ifadelerini kullandı.