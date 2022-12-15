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Gündem Veysel Eroğlu, Ekrem İmamoğlu’na olay sözler: Ceza alınca seviniyorsa...
Gündem

Veysel Eroğlu, Ekrem İmamoğlu’na olay sözler: Ceza alınca seviniyorsa...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin, “Kesinleşmiş bir şey yok. İstinaf var, Yargıtay var bir. Ceza alınca insan üzülür. Ama burada birileri seviniyorsa, kucaklaşıyorsa bu işte bir bit yeniği var demektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 17:49:00 -
Veysel Eroğlu, Ekrem İmamoğlu’na olay sözler: Ceza alınca seviniyorsa...

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin görüşlerini belirtti.

Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

“Benim de İSKİ Genel Müdürü olduğum zaman gitmediğim ağır ceza kalmadı. Ama biz de bana ceza verdiler diye neredeyse birileriyle kucaklaşmadık yani. Bu işte bir bit yeniği var. Ceza almış değil, kesinleşmiş değil. Haber alıp da bu toplantıları yapmak, yok sevinç çığlıkları atmak, gerçekten bu işte bir bet yeniği var. Kesinleşmiş bir şey yok. İstinaf var, Yargıtay var bir. İkincisi ceza alınca insan üzülür. Ama burada birileri seviniyorsa, kucaklaşıyorsa bu işte bir bit yeniği var demektir. Meşhur olmak için iki yol vardır. Birinci yol; zor bir yoldur, esas kahramanlar onlardır. Çok büyük hizmetler yaparsın, büyük eserler koyarsın, gece gündüz çalışırsın, Allah rızası için çalışırsın, o insanlar eli öpülesi insanlardır, onlara kahraman dersin. Bu işle alakalı demiyorum genel olarak söylüyorum. Bir de cami duvarını pisletenler vardır, sonlarla meşhur olur. Onlar sadece meşhur olurlar. Yalancı meşhurlardır. Ama esas kahramanlık millete hizmet etmek, dünyayla yarışmak, büyük eserler ortaya koymakla olur. Bunlara kahramanlık denmez, ucuz meşhur olma yolları denilir. Bir de sabah bir tweet gördüm, ‘milli iradeye sahip çık.’ Ne milli iradesi var, ben anlamadım, mahkeme bir karar vermiş , daha netleşmemiş. Bir de bir şeylerle mukayese ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilmiş okullara, bir şiir okuduktan sonra mahkum edildi. Bunda bir haksızlık var, hapiste yattı. Ama bu daha belli değil, netleşmemiş, kesinleşmemiş. Buna bakıyorsun, mahkeme üyesine hakaret etmiş” 

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