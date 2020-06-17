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Medya

Veyis Ateş'in HDP sözleri sosyal medyada gündem oldu

Tartışma programlarına HDP'lilerin çağrılmaması tartışmasına Veyis Ateş'ten cevap geldi. "PKK'nın eylemlerini kınamayan kişileri evrensel yayıncılık ilkeleri gereğince davet etmiyoruz" diyen Ateş'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:06:00 - 2020-06-17 10:06:29

Habertürk HDP tartışmasının fitilini Didem Arslan Yılmaz ateşledi. Didem Arslan Yılmaz’ın HDP’li olmadan HDP’ye ilişkin tartışma programları yapılmasını “Bu bir tercih” diye savunmasının ardından tepkiler gelmişti.

Tartışmalarla ilgili açıklamada bulunan Veyis Ateş'in sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Ateş, "Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları ekranlarımıza davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de..." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Fatih

Helal olsun bizim yslaka musluman kesimede küpe olsun
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ali

kanli maskeli baloya katilmak istememek, cinayetleri ve teroru araya mesafe koymayip mesrulastiranlari ekrana cikarmamak sonderece ahlakli ve ilkeli bir durus, tebrikler
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