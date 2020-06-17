Veyis Ateş'in HDP sözleri sosyal medyada gündem oldu
Tartışma programlarına HDP'lilerin çağrılmaması tartışmasına Veyis Ateş'ten cevap geldi. "PKK'nın eylemlerini kınamayan kişileri evrensel yayıncılık ilkeleri gereğince davet etmiyoruz" diyen Ateş'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk HDP tartışmasının fitilini Didem Arslan Yılmaz ateşledi. Didem Arslan Yılmaz’ın HDP’li olmadan HDP’ye ilişkin tartışma programları yapılmasını “Bu bir tercih” diye savunmasının ardından tepkiler gelmişti.
Tartışmalarla ilgili açıklamada bulunan Veyis Ateş'in sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Ateş, "Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları ekranlarımıza davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de..." ifadelerini kullandı.