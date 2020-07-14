Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR- Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bu yıl Kurban Bayramı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde geçirileceğini belirterek, "Salgınının dünyada ve ülkemizde devam ediyor olması kurban hizmetleri sürecince halk ve çevre sağlığı açısından geçmiş yıllara göre ilave bir kısım tedbirlerin alınması zorunluluğunu ortaya koyuyor." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu yıl bayramın pandeminin gölgesinde yaşanacağını belirten Eroğlu, "Ülkemizde yıl içerisinde kesimi yapılan küçükbaş hayvan sayısının yüzde 50'den fazlası ve büyükbaş hayvan sayısının ise tahmini yüzde 25'lik bir kısmı Kurban Bayramı'nda kesiliyor. Ülkemizde son 5 yılda yıllık ortalama kurbanlık hayvan kesiminin, yaklaşık 900 bin adeti büyükbaş, 2 milyon 800 bin adeti ise küçükbaş oldu." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını sonrasında hayvancılık sektörünün ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını savunan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Salgının dünyada ve ülkemizde devam ediyor olması, kurban hizmetleri sürecince halk ve çevre sağlığı açısından geçmiş yıllara göre ilave bir kısım tedbirlerin alınması zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede Türk Veteriner Hekimleri Birliğine intikal eden raporlara göre, kurbanlık hayvan nakillerinde, hayvan satış yerlerinin oluşturulmasında, kesim ve kesim sonrası halk sağlığı ve çevre sağlığı hususlarında, toplu satış yerleriyle kesim yerlerinde olası risklere ve olumsuzluklara yönelik acil ve sıkı tedbirlerin alınması ve söz konusu yerlerle ilgili etkin bir denetim mekanizması kurulmasına ve işletilmesine imkan sağlayacak altyapının kurulması önem arz ediyor. Ayrıca kurulacak kontrol ve denetim sistemi içinde veteriner hekimlerin aktif yer alması ve bu süreçte veteriner hekimlere dönük şiddet olaylarının yaşanmaması için gerekli idari ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor."

- Kurban için tedbir önerileri

Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve gıda güvenliği için çiftlikten başlayarak nakliye, kesim ve dağıtım gibi tüm süreçte veteriner hekimlerin etkin görev almalarının sağlanmasını isteyen Eroğlu, kurban kesim sürecine yönelik özetle şu önerilerde bulundu:

"- Kurbanlık tedarikinde, nakillerinde, satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk ve çevre sağlığı açısından bir aksaklık yaşanmaması için, çalışmalar İl Pandemi Komisyonu ile Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun iş birliği içinde yürütülmeli, bu komisyonlarda mutlak suretle il ve bölge veteriner hekimleri odası temsilcileri yer almalı ve kurban hazırlık süreci hızla sonuçlandırılmalı.

- Kurban satış, kesim ve parçalama yerlerinde veteriner hekim odalarıyla iş birliği içinde serbest veteriner hekimlerden yararlanarak, yeterli sayıda veteriner hekim istihdamıyla etkin denetime imkan sağlayacak altyapı oluşturulmalı.



- İller arasında hayvan nakilleri yapacak kişiler, gidiş ve dönüşlerde sağlık kontrolünden geçmeli.

- Nakilde hayvan refahına dikkat edilerek, nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmalı.

- Hayvan satış yerleriyle pazarlar sıkı kontrol altına alınmalı.

- Hayvan pazarlarına mevcut kapasitelerinin azami yarısı kadar kullanım zorunluluğu tanınarak farklı sürüler arasında boş alanlar bırakılmalı ve kapalı padok sistemi kurulmalı.

- Girişlerde tüm alıcı ve satıcıların ateşleri ölçülmeli, eldiven, maske, galoş gibi koruyucu malzemeler giydirilmeli, hijyen tedbirlerinin alınması sağlanmalı, pazarlık ve para alışverişi aşamalarında asgari iki metrelik fiziksel mesafenin korunmasına yönelik tedbirler alınarak geleneksel el sıkışarak pazarlık yapma yönteminden vazgeçilmeli.



- Kesim hizmetleri kapsamında mevcut işletme onay belgesine sahip kesimhaneler ve mobil hayvan kesim üniteleri yer ve sayı olarak yeterli hale getirilmeli ve bu süreçte kamu ve özel sektöre ait tesislerin tamamının hizmet vermesi sağlanmalı.



- Kesimde görev alan kasap ve yardımcı personelin öncesinde sağlık kontrolleri yapılmalı, söz konusu personelin görevli olduğu alanı terk etmesinin önüne geçilerek vatandaş mağduriyeti giderilmeli.

- Kesimhanede görev alacak kasap ve yardımcı personelin tulum, önlük, çizme, bone, maske ve eldiven kullanmalı.

- Kurbanlık hayvan kesimlerinde yığılma ve kargaşa yaşanmaması için tüm kesimhanelerin Kurban Bayramı'nın 1, 2 ve 3. günü vardiyalı ve randevulu çalışması sağlanmalı."







