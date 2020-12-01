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Ekonomi Veteriner hekimlerden "öncelikli" aşılanma talebi
Ekonomi

Veteriner hekimlerden "öncelikli" aşılanma talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Kovid-19 aşısının uygulanmasında, veteriner hekimlerin öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilerek ilk etapta aşılanması, bulaşma riskinin azaltılmasına ciddi katkı sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:30:46 -
Veteriner hekimlerden "öncelikli" aşılanma talebi

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmasında, veteriner hekimlerin öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilerek ilk etapta aşılanmasını talep etti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un tedbirlere rağmen hızla yayılarak yüksek vaka sayılarına ve ölümlere sebep olmaya devam ettiğini aktardı.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi ve üretimi konusunda çalışmaların devam ettiğine işaret eden Eroğlu, Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, bu çalışmaların Nisan 2021'de sonuçlanması ve yerli aşı uygulamalarının da bu tarih itibarıyla başlamasının tahmin edildiğini bildirdi. Eroğlu, yerli aşı üretimi ve uygulamalarının başlayacağı tarihe kadar ise farklı ülkelerdeki çalışmalarda güvenilirliği ve koruyuculuğu test edilmiş Kovid-19 aşısının başta sağlık personeli olmak üzere riskli meslek gruplarına uygulanacağının belirtildiğini anımsattı.

Veteriner hekimlerin, görevlerini yaparken çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar ve halkla yakın temasta bulunmaları nedeniyle risk altında olduklarına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"İşletmelere ve hanelere tek tek uğranılması bu riskleri daha da artırmaktadır. Nitekim veteriner hekimlerden Kovid-19'a yakalananların sayısı artmış, hayatını kaybedenler olmuştur. Söz konusu Kovid-19 aşısının uygulanmasında, veteriner hekim meslek grubunun öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilerek ilk etapta aşılanması, Kovid-19 enfeksiyonun bulaşma riskinin azaltılmasına ve söz konusu salgının eradikasyonuna önemli ve ciddi katkılar sağlayacaktır."

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