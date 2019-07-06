Veteriner hekimlerden "bütüncül yaklaşım" talebi

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada ve Türkiye'de, hayvan-insan ekosisteminde zoonotik hastalıkların yıkıcı etkilerini azaltmak ve tehditleri ele almak için iş birlikçi, uluslararası, bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki küçülmenin hastalıkların hızla yayılmasına sebep olduğunu söyledi.

Bu yüzden Kırım Kongo kanamalı ateşi, domuz gribi gibi birçok sınır aşan zoonotik hastalığın dünyada bilinirliğinin arttığını belirten Eroğlu, küresel krizlere sebep olan ve zamanla büyüyen zoonotik hastalıkların küresel tehlike haline geldiğini ifade etti.

Eroğlu, bu hastalıkların tüm kıtaların problemi olduğunu ancak yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü anlattı.

- Yılda 2,7 milyon insan ölüyor

Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğunu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğünün tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvansal kökenli. Bunlar arasında kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Ebola, Nipah virüsü, Batı Nil virüsünün sebep olduğu hastalıklar sayılabilir. Yeni oluşan patojenlerin yüzde 75'i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmakta. Her yıl 5 yeni insan hastalığı ortaya çıkmakta ve bunun 3'ü hayvan orijinli."

Eroğlu, dünyada biyoterörizm amacıyla kullanılan hastalık etkenlerinin yüzde 70'ten fazlasının hayvansal kökenli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de, dünyadaki 200'ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama 5'te 2'sine rastlandığını bildirdi.

Dünya ve Türkiye'de, hayvan-insan ekosisteminde zoonotik hastalıkların yıkıcı etkilerini azaltmak ve tehditleri ele almak için işbirlikçi, uluslararası, bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirten Eroğlu, "Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 'tek sağlık yaklaşımını' benimsemelerini istiyoruz." dedi.

- "Veteriner otoritesi yeniden kurulmalı"

Eroğlu, Türkiye'de ileri bir hayvancılık için ve zoonotik hastalıklara karşı çalışmaların başarıya ulaşması amacıyla veteriner otoritesinin yeniden kurulması gerektiğini dile getirdi.

Zoonotik hastalıkların önlenememesinin nedeninin veteriner hizmetlerini koordine edecek merkezi otoritenin bulunmaması olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Zoonotik hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması, epidemiyolojik çalışmaların artırılması, entegre bir veri tabanının oluşturulması, tehditlerin önceden belirlenmesi, yeni ortaya çıkabilecek veya mevcut hastalıkların halk sağlığı tehdidinin önlenmesi ve kontrolüne yönelik faaliyetler için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde etkin veteriner otoritesi ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Başkanlığı oluşturulmalı."



