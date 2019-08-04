Veteriner Hekimler Odasından kurban öncesi uyarı

Sayılı günler kalan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulunan Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız, kurbanlık hayvanların nasıl olması, nasıl seçilmesi ve kesimde nelere dikkat edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Yıldız ayrıca kurban etinde görülecek bir olumsuzlukta mutlaka bir veteriner hekime danışılması gerektiğinin de altını çizdi.

Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, oda bahçesinde hizmet veren Yeşil Vadi isimli Aile Çay Bahçesi’nde kahvaltı düzenleyerek Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl ülke genelinde 950 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin de küçükbaş hayvan kesileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Yıldız, “Hayvan varlığı açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bu miktarlardaki hayvanlarımızın şu anda temin edilebilecek düzeyde olduğu biliniyor. Kurban dini bir vecibe. Bu vecibeyi yerine getirirken de doğru hayvanı seçmek, doğru hayvanı ve sağlıklı hayvanı seçmek noktasında çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler için sağlıklı hayvan, sağlıklı tüy yapısına sahip, çevresiyle olan iletişimi iyi, refleksleri yerinde, kaburgaları veya kemikleri gözükmeyecek düzeyde kilosunu almış, ciddi manada hareketli, etrafına karşı tüm uyaranlara cevap veren hayvanların seçilmesi taraftarıyız. Yaş noktasında dini vecibe olarak kurbanlık danalarda özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını geçme şartı aranıyor. Bunda ön kesici dişlerin çıkmış olduğunu görmek gerekiyor. Yine küçükbaş hayvanlarda da kendi annesinin boyutuna ulaşmış hayvanları kurbanlık olarak kesilmesi dini bir vecibe olarak zaten karşımıza çıkıyor” dedi.

“Hayvan refahını düşünmek gerekiyor”

Kurbanlık hayvanların eziyetsiz ve doğru bir şekilde kesilmesinin önemine dikkat çeken Yıldız şunları söyledi:

“Kesim noktasında özellikle hatırlatmak istiyoruz ki bu hayvanları biz dini vecibemiz için keserken hayvan refahını da düşünmek zorundayız. Biz kendi dini vecibemizi yerine getirirken o hayvana eziyet etmeden ehil kişiler tarafından düzgün bir şekilde boğazlanmasını hem bu hayvanın etinin doğru olgunlaşmasını sağlayabilmek hem de gerekli olan hayvan refahına da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurbanlık edilecek hayvana iyi davranılmalı, strese sokulmadan, canını yakmadan ve ehil kişiler tarafından biran önce işlemin yapılması gerektiğine inanıyoruz."

“Atıklar düzgün bir şekilde imha edilmeli”

Kurban atıklarının da doğru bir şekilde imha edilmesi gerektiğini dile getiren Yıldız, “Eskiden Kurban Bayramı sonrası yaşanan manzaralarla bu sıralar pek karşılaşmasak da atıkların özellikle bağırsakların, işkembenin doğru yerlerde, doğru şekilde atılması çevre anlamında da çok ciddi önem taşıyor. Çünkü kasaplık olarak kullanılmayan malzemelerin hayvanda olası bir hastalığı dışarıya bulaştırma etkenleri de bizim için söz konusu. Bu atıkların doğru imha edilmesi noktasında halkımızın bilinçli davranması gerekiyor" dedi.

“200’den fazla zoonoz hastalığı var”

“Bizler hem hayvanların sağlığı hem de bir noktada insan sağlığı için ciddi manada mesai harcayan bir meslek grubuyuz” diyen Yıldız sözlerini şöyle tamamladı:

“Neden insan sağlığı diyorum? Hayvanlardan insanlara bulaşması muhtemel 200’den fazla zoonoz hastalığı var. Bu zoonoz hastalıkların birçoğu da hem hayvanların kanları hem de etleriyle insanlara bulaşabiliyor. Biz meslek camiası olarak bu bulaşıcı hastalıklara engel olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hem hayvanların kesim öncesinde hem kesim sonrasındaki muayeneleri sonrasında riskli ve tehlikeli gördüğümüz hayvanların tüketilmemesi noktasında elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız ve vermeye de devam edeceğiz. Vatandaşlardan ricam, kesildikten sonra şüphelendiğiniz, etlerinde gördüğünüz herhangi bir olumsuzluğu mutlaka bir veteriner hekime danışın. Bu işin bileni veteriner hekimdir. Danışarak tüketmenizde fayda olduğunu hissettiğiniz, farklı olarak gördüğünüz bir ette şüpheye düştüğünüzde mutlaka veteriner hekime danışın. Onlar sizi doğru yönlendirecektir. Şu anda bir hastalık mihrakı veya Manisa için tehlike arz edecek bir durum söz konusu değil ancak bu dönemde yani kurban döneminde hayvan hareketleri çok yoğun olur. Bu kurban dönemindeki hayvan hareketleri tarım il müdürlükleri vasıtasıyla, müdürlüklerdeki veteriner hekimler tarafından tamamen kontrol altına alınmış durumda ama kaçak olma ihtimaline karşı bizler Kurban Bayramında da görevimizin başında olacağız. Sağlıksız hayvanların halkımıza ulaşmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vatandaşlardan ricamız, son bir haftamız kaldı. Kurbanlık hayvan alacaksanız, veteriner hekim denetiminde olan yerlerden, veteriner hekimler tarafından denetlenen hayvan pazarlarından veya veteriner hekimin olduğunu düşündüğünüz, emin olduğunuz hayvancılık işletmelerinden mutlaka kurbanlıklarınızı temin etmeye çalışın. Emin olun, yetiştirilmesinden sofranıza gelene kadar geçen süreçte veteriner hekimler olarak hem bu hayvanlarımızın hem de insanlarımızın sağlığını korumak için görevde olacağız.”

Yıldız konuşmasının sonunda tüm Manisalıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı da kutladı.