0553 313 94 23

Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ panelinde konuşan Veteriner Hekim Deniz Eteke, sofralarda kalıntılı gıdaların tüketildiğini ifade ederek; “Kanser vakalarımız arttı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:24
Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ panelinde konuşan Veteriner Hekim Deniz Eteke, sofralarda kalıntılı gıdaların tüketildiğini ifade ederek; “Kanser vakalarımız arttı. Kız çocuklarımız çok erken yaşta regl olmaya başladı, erkek çocuklarımız ise sakallı bıyıklı, tabiri caizse memeleri çıkmaya başladı. Bunun sorumlusu bizleriz, üreticileriz” dedi.


Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği” faaliyetleri kapsamında küçükbaş hayvancılığı sorunlarının ele alındığı bir panel gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonun gerçekleştirilen panele Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.


EN BÜYÜK SIKINTI SAHADA


Panelde konuşan Veteriner Hekim Deniz Eteke, sahada en büyük sıkıntının ilaçlamadan kaynakladığını ifade ederek; “Çocuklarımızın üzerinde koşacağı bir ülke bırakacaksak inanın bunun en kısa ve akılcı yolu küçükbaş hayvan üretiminden geçiyor. Bunun için buradayız. Sahadaki en büyük sıkıntımız kullanılan ilaçlar. Biliyorsunuz bir spekülatif açıklamalar oluyor. Et sağlıklı mı? süt sağlıklı m?, yumurta sağlıklı mı? gibi sorular gündeme geliyor. Arkadaşlar hepsi sağlıklı. Sütün yerine koyacağını hiçbir gıda yok, et ve yumurtada öyle. Bunları çocuklarımıza yedireceğiz. Bizim derdimiz şu, sütü yumurtayı ya da eti soframıza nasıl sağlıklı getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Maalesef kalıntılı gıda tüketiyoruz. Kanser vakalarımız arttı. Kız çocuklarımız çok erken yaşta regl olmaya başladı, erkek çocuklarımız ise sakallı bıyıklı ama tabiri caizse memeleri çıkmaya başladı. Bunun sorumlusu bizleriz, üreticileriz” dedi.


KULAKTAN DUYMA BİLGİLER TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ


Kulaktan duyma bilgilerle hayvanların tedavi edilmeye çalışıldığını kaydeden Eteke; “Kontrolsüz ilaç kullanmamız, kontrolsüz antibiyotik, kontörsüz kortizon kullanmamız. Kulaktan duyma bilgilerle tedavi yapmaya kalkışmamız tabi ki burada biz hekimlerinde büyük ihmalleri hatası var. Ben meslektaşlarım ve kendi adına bir öz eleştiri yapmak isterim. Sizde de söyle bir hata görüyorum. Bir kuzu için veteriner mi çağrılır. Bizde hasta dediğimiz şey aslında sürü. Bir tanesi hasta değil sürü. Bir kuzu için veteriner çağırmadığınızda 70-80 kuzunuzu kaybedersiniz. Olayı böyle değerlendirmeniz gerekiyor. Belirli paydaşlar birleşip, bu işe gönül vermiş insanlar birleşip en azından hekimlerden danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da hafif ticari araç tıra çarptı:1 yaralı
    1. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    2. Tenis yaz okulu tam gaz
    3. Bangladeş'teki dang humması salgını
    4. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    5. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    6. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    7. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    8. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    10. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    11. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    12. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    13. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    14. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666..
    15. Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
    16. Uşak'ta organ bağışı
    17. Süper Lig'in efsane takımında haciz..
    18. Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla..
    19. Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara..
    20. Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi..
    21. Akyurt’ta rekor mantar üretimi
    22. Sözleşmesiz domates eken üretici hayal..
    23. Yunusemre Belediyespor, Algu’yu..
    24. Tüm cilt tipleri için gerginlik..
    25. Muğla’da deniz ve kıyılar koruma..
    26. 10 Burda AVM’ye ödül
    27. Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek..
    28. Khan ve Merkel, Hindistan’ın Cammu..
    29. Genç çiftin mutlulukları yarım kaldı
    30. Erarslan: "Bölgemiz çiftçisine..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar