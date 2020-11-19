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Aktüel Vestel'e "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü
Aktüel

Vestel'e "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:52:29 -
Vestel'e "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel Müşteri Hizmetleri, IMI Conferences tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri"nde "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülüne layık görüldü.

Vestel açıklamasına göre, mart ayı itibarıyla tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci tüm sektörlere oldukça beklenmedik bir değişim ve dönüşüm yaşattı. Ancak Vestel Müşteri Hizmetleri, sektörel birikimi ve yapısı sayesinde bu süreci planlı bir şekilde yöneterek, 3 günde çağrı merkezini evlere taşıdı. Altyapısı sayesinde bu süreci hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiren Vestel Müşteri Hizmetleri, hizmet kalitesiyle öne çıktı.

Pandemi sebebiyle bu yıl ilk defa online olarak, 4 Kasım'da gerçekleştirilen törende "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü, "100 çalışan altı", "101-499 çalışan", "500 çalışan ve üstü" olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirildi. Vestel İletişim Merkezi, 101-499 çalışanlı çağrı merkezleri kategorisinin birincisi olarak, Türkiye'nin "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülünü almaya hak kazandı.

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