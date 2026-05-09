"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in itiraflarıyla sarsılan CHP’de, "adaylık borsası"nın nasıl işlediği gün yüzüne çıkıyor.

Kirli pazarlıkların merkezindeki isimler Veli Ağbaba ve Seyit Torun olurken, akıllara durgunluk veren bir rüşvet trafiği deşifre ediliyor.

Gökhan Böcek’in "Veli Ağbaba’ya 1 milyon Avro teslim ettim" itirafı, CHP Genel Merkezi’nin adeta bir "tahsilat ofisi"ne dönüştüğünü kanıtladı.

Ancak kafaları karıştıran bir detay var: Yerel seçimlerin hemen öncesinde, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un odasında bir poşet içinde 250 bin dolar bulunmuştu!

Euro Gitti, Dolar mı Çıktı?

Şimdi kamuoyu şu soruyu soruyor:

Gökhan Böcek’in Ankara’ya uçakla taşıdığı 1 milyon Euro’nun akıbeti ne oldu?

Veli Ağbaba, aslan payını kendine ayırıp Seyit Torun’un odasına sadece 250 bin doları mı bıraktı?

Para birimindeki bu "Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulanan bir şaşırtmaca mı, yoksa Genel Merkez’deki paylaşım kavgasının bir yansıması mı?

O dönemde sahipsiz bırakılan, "kimin olduğu bilinmiyor" denilerek üstü örtülmeye çalışılan o meşhur poşetteki dolarların, şimdi Muhittin Böcek’in adaylığı için ödenen "haraç" olduğu iddiaları güçlendi.

Halkçı maskesi takan CHP kurmaylarının odalarından fışkıran paralar, partinin içine düştüğü ahlaki çöküntüyü bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruyoruz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, talimatıyla toplandığı iddia edilen bu milyonluk rüşvet çarkı hakkında ne zaman dürüst bir açıklama yapacak?

Bu kirli trafik, Muhittin Böcek’in tutuklanmasıyla başlayan çözülmenin sadece buzdağının görünen kısmı mı?