Odaklanma sorunu mu? Yeni nesil pandemi: Dijital obezite zihnimizi nasıl istila ediyor?

Uzmanlar, teknolojik cihazlar ve sosyal medya kullanımının kontrolsüz şekilde artmasının “dijital obezite” olarak tanımlanan yeni bir soruna yol açtığına dikkat çekti. Aşırı içerik tüketiminin zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini belirten uzmanlar, belirli aralıklarla ekranlardan uzak kalmayı içeren “dijital detoks” uygulamasını önerdi. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Betül Demir Evcimen, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelen teknoloji bağımlılığına karşı kritik uyarılarda bulundu. Dijital araçların ve verilerin aşırı tüketimi olarak tanımlanan "dijital obezite", sadece zihinsel değil fiziksel sağlığı da ciddi şekilde sarsıyor.