Normal sezonu galibiyetle kapattı! Galatasaray derbide Beşiktaş’ı devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN’i 89-82 mağlup etti.
Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında derbi heyecanı Galatasaray’ın galibiyetiyle sona erdi.
17 galibiyetle 7. sırada tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30’uncu ve son haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Beşiktaş GAİN’i 89-82 mağlup etti. Galatasaray’da James Palmer Jr. 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Beşiktaş’ta Devon Dotson 15 sayı kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray normal sezonu 17 galibiyetle 7'nci sırada tamamlarken, normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan Beşiktaş GAİN 5'inci mağlubiyetini aldı.
SALON: Beşiktaş GAİN
HAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör
BEŞİKTAŞ GAIN: Dotson 15, Sertaç Şanlı 11, Lemar 10, Vitto Brown 10, Yiğit Arslan 9, Thomas 8, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 6, Morgan 4, Zizic 2
GALATASARAY MCT TECHNIC: Palmer 22, Robinson 17, White 15, Gillespie 8, McCollum 8, Meeks 5, Can Korkmaz 4, Muhsin Yaşar 4, Ellis 3, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 3.
1'İNCİ PERİYOT: 21-29
DEVRE: 35-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62