400 yıllık olduğu düşünülüyor! Balıkçıların ağına tarihi dümen takıldı

Bursa’da balıkçıların İznik Gölü’ne attığı ağdan bu kez balık değil, tarihi bir eser çıktı. Son yıllarda suların çekilmesiyle gündemden düşmeyen İznik Gölü’nde birçok tarihi eser gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak bugün gölün Orhangazi sahilinde avlanan Narlıcalı balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ahşap bir gemi dümeni takıldı. Yapılan ilk incelemelere göre ahşap dümenin yaklaşık 4 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

Dümeni bulan balıkçılar, "Uzun yıllardır İznik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Daha önce birçok kez tarihi kalıntılara rastlandığına şahit olduk ancak böylesini ilk kez görüyoruz. Bu, özel işlemeli ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir gemi dümeni. Şu an İznik Gölü'nde bu denli büyük bir gemi yok ancak o dönemlerde kullanıldığını duymuştuk, belli ki o gemilerden birine ait" dediler.