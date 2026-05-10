  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şimdi haydut ABD düşünsün! Hamaney'den İran ordusuna yeni talimat Katalog evliliklerine hız verildi!.. Hain FETÖ'nün para uçurma taktiği ifşa oldu CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere! Özgür’ü cilalayan Ekrem Açıkel dalga konusu oldu Karayolunda yüzde 40 indirim sağlandı 9 milyon engelli yolcu bedava seyahat etti Kılıçdaroğlu’na cenazede yumruk atmıştı: 7 yıl sonra sarılıp helalleştiler! Özgür Özel açıklamıştı: MHP'ye komşu oluyorlar! CHP'nin yedek partisi hazır BM'den Ankara'ya stratejik davet: "İş birliğini büyütelim" İstanbul’un İSKİ’si varsa Eskişehir’in ESKİ’si var CHP'li belediyeler beceriksizlikte yarışıyor Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
Yaşam 400 yıllık olduğu düşünülüyor! Balıkçıların ağına tarihi dümen takıldı
Yaşam

400 yıllık olduğu düşünülüyor! Balıkçıların ağına tarihi dümen takıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde gümüş balığı avlayan balıkçılar ağlarına takılan dev ahşap parçayla şaşkınlık yaşadı.

Bursa’da balıkçıların İznik Gölü’ne attığı ağdan bu kez balık değil, tarihi bir eser çıktı. Son yıllarda suların çekilmesiyle gündemden düşmeyen İznik Gölü’nde birçok tarihi eser gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak bugün gölün Orhangazi sahilinde avlanan Narlıcalı balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ahşap bir gemi dümeni takıldı. Yapılan ilk incelemelere göre ahşap dümenin yaklaşık 4 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

 

Dümeni bulan balıkçılar, "Uzun yıllardır İznik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Daha önce birçok kez tarihi kalıntılara rastlandığına şahit olduk ancak böylesini ilk kez görüyoruz. Bu, özel işlemeli ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir gemi dümeni. Şu an İznik Gölü'nde bu denli büyük bir gemi yok ancak o dönemlerde kullanıldığını duymuştuk, belli ki o gemilerden birine ait" dediler.

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın! Büyük çapta hasar oluştu
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın! Büyük çapta hasar oluştu

Yerel

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın! Büyük çapta hasar oluştu

Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi
Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi

Gündem

Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi

Bursa'da yürek yakan ölüm! İstifa eden genç astsubay sahil kenarında ölü bulundu!
Bursa'da yürek yakan ölüm! İstifa eden genç astsubay sahil kenarında ölü bulundu!

Yerel

Bursa'da yürek yakan ölüm! İstifa eden genç astsubay sahil kenarında ölü bulundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23