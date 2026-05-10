Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan

Ankara’da gerçekleşen üst düzey temaslarda, bölgedeki tansiyonu düşürecek stratejik adımlar masaya yatırıldı. Hem Dışişleri hem de MİT kanadında yapılan görüşmelerde şu ana başlıklar öne çıktı:

Kalıcı ateşkes için yol haritası: Gazze’de kalıcı barışın tesisi ve çatışmaların durdurulması için atılacak diplomatik ve stratejik adımlar.

Gazze’de kalıcı barışın tesisi ve çatışmaların durdurulması için atılacak diplomatik ve stratejik adımlar. İnsani koridor ve yardımlar: Gazze’deki yıkımın sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardım geçişlerinin derhal sağlanması için yürütülen faaliyetler.

Gazze’deki yıkımın sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardım geçişlerinin derhal sağlanması için yürütülen faaliyetler. Filistinli gruplar arasında uzlaşı: Bölgesel istikrarın anahtarı olan Filistin içi birlik ve uzlaşı sürecinin desteklenmesi.

Bakan Fidan: "Bu felaket kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını artırmasının ve yardımları engellemesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Fidan, Türkiye'nin kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Bölgedeki savaş, Filistin meselesinin unutulmasına yol açmamalıdır. Türkiye, yaşanan bu insani dramı dünyanın gündeminde tutmaya ve Filistinlilerin haklı davasını en ön safta savunmaya devam edecektir."

MİT Başkanı Kalın: "Uluslararası toplumla koordinasyon"

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Hamas heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede ise güvenlik odaklı yaklaşımlar ve insani trajedinin sona erdirilmesi için koordinasyon çabaları konuşuldu. Görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte yürüttüğü çalışmalar ve Gazze'deki yardım koridorlarının açılması için atılacak kapsamlı adımlar değerlendirildi.

Türkiye'den "göç" uyarısı: "Kararlılıkla mücadele edeceğiz"

Her iki görüşmede de ortak vurgu, Filistin halkının topraklarından koparılmasına yönelik her türlü adıma karşı Türkiye'nin set olacağı yönündeydi. Türkiye, hem diplomasi masasında hem de sahada Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti.