1 kişi hayatını kaybetti! İstanbul'da jet ski eğlencesi faciaya döndü

İstanbul Çatalca’da jet ski ile denize açılan iki kişinin gezintisi faciayla sonuçlandı.

Olay, Ormanlı Mahallesi Sahili'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan Y. E. D.(22) ve İ.K.G.(23) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen kişilerden İ.K.G. kolu kırık halde sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.’nin bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, adli tıp morguna kaldırılırken, Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme sürüyor.