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Vestel’e bakanlıktan “Verimlilik Ödülü”

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Büyük İşletme Ar-Ge” kategorisinde “Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci” çalışması ile birincilik ödülüne layık görüldü.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:13
Vestel’e bakanlıktan “Verimlilik Ödülü”

Vestel’in verimlilik çalışmaları ödülle taçlandı. Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Büyük İşletme Ar-Ge” kategorisinde “Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci” çalışması ile birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı ve Buzdolabı Fabrikaları Müdürü Osman Alkın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:13
  1. Vestel
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. 2018 Verimlilik Proje Ödülleri
  5. Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı ve Buzdolabı Fabrikaları Müdürü Osman Alkın
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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