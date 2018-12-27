Vestel’e bakanlıktan “Verimlilik Ödülü”

Vestel’in verimlilik çalışmaları ödülle taçlandı. Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Büyük İşletme Ar-Ge” kategorisinde “Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci” çalışması ile birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı ve Buzdolabı Fabrikaları Müdürü Osman Alkın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.