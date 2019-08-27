0553 313 94 23

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi’nde ilk hafta maçları belli oldu

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

27 Ağustos 2019 Salı 16:50
Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi’nde ilk hafta maçları belli oldu

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Sultanlar Ligi 12 Ekim’de, Efeler Ligi ise 27 Ekim’de başlayacak.


Volley Hotel Ankara Toplantı salonunda gerçekleşen fikstür çekiminde kulüplerin voleyboldan sorumlu idarecileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde konuşan ve milli takımın başarılarına değinen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Milli takımın oluşmasında, coşkuyu ve birlikteliği yakalamasında hiç kuşkusuz en büyük pay sahibi kulüplerimizdir. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek ve emek takdire şayandır" dedi.


Genel olarak Türk voleybolunun dünyada ve Avrupa’da çok önemli bir yerde olduğunu dile getiren Başkan Üstündağ, “Ülkemizi iki takımğn Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda temsil etmesi, dünyada Türk voleybolunun nereye geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eczacıbaşı ve Vakıfbank kulüplerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Üstündağ, “12 takımlı Efeler ve Sultanlar Lig’inde 6’şar takımla Avrupa’da temsil ediliyoruz. Burada da çok başarılı sonuçlar elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Avrupa Kupası’nda mücadele edecek takımlarımıza Avrupa arenasında, ülkemiz liginde oynayacak takımlara ise ligimizde başarılar diliyorum. Bu sezon aramıza yeni katılan 4 takım var. Yeni katılan takımlarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından çekilen kura sonucunda liglerde ilk haftalar şu şekilde oluştu:


Vestel Venüs Sultanlar Ligi - 1. Hafta


Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları


Karayolları - Beşiktaş


Atlas Global Yeşilyurt - PTT


Nilüfer BLD. - Galatasaray


Vakıfbank - Aydın B.Şehir BLD.


Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı Vitra



Efeler Ligi - 1. Hafta


Arkas Spor - Belediye Plevne


Spor Toto - Sorgun BLD.


Fenerbahçe HDI Sigorta - Halkbank


Ziraat Bankası - İstanbul BBSK


Galatasaray - İnegöl BLD.


Bursa B.Şehir BLD. - Arhavi Voleybol


Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu, 12 Ekim 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında, Efeler Ligi’nde ise 2019-2020 sezonu 27 Ekim 2019 - 14 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu
    1. Vurularak hayatını kaybeden gencin..
    2. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda..
    3. Antalya’da uyuşturucu operasyonu
    4. Erdoğan'la Putin arasında güldüren..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    6. Pazaryeri ilçesi Koreli misafir..
    7. Lüleburgaz’da alt yapı ve üst yapı..
    8. "2 milyon ağaç kesildiği iddiaları..
    9. AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası..
    10. Selçuklu Çiçek Bahçesi şehrin cazibe..
    11. ÇESK futbolla sahaya indi
    12. Rektör Karabulut ve Akademisyenler..
    13. İki motosikletin karıştığı kazada bir..
    14. Elazığ’da ‘Pikniğimi Yapıyorum,..
    15. GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp..
    16. Şemdinli’de trafik kazası 1 kişi..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro:..
    18. Meral Akşener, Sezai Temelli'nin..
    19. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Şile'de
    20. Söke’de denetimli serbestlik..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’