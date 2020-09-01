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Ekonomi Vestel Müşteri Hizmetleri "En İyi İşyeri" seçildi
Ekonomi

Vestel Müşteri Hizmetleri "En İyi İşyeri" seçildi

Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Tarkan Tekcan: - "Uluslararası saygın danışmanlık kuruluşu Kincentric tarafından yapılan araştırma sonucu mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle ‘En İyi İşyeri’ seçildik"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:42:46 -
Vestel Müşteri Hizmetleri "En İyi İşyeri" seçildi

İSTANBUL (AA) - Vestel Müşteri Hizmetleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından "Türkiye’nin En İyi İşyeri" unvanıyla ödüllendirildi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi olarak faaliyet gösteren Kincentric’in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri (Best Employers) Araştırması 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Çalışanlarla yapılan görüşmeler ve iş yeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırmalar kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri, 50 farklı sektörden 200’ü aşkın şirketin değerlendirildiği araştırma sonucu listede yer alan 32 şirketten biri oldu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan Kincentric Best Employers kapsamında çalışanlar iş yerlerini bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek olmak üzere günümüz iş dünyasının önemli gündem maddeleri ekseninde değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Tarkan Tekcan, dünya çapında 20 yıldır yürütülen, Türkiye’de ise 13’üncü kez düzenlenen araştırma kapsamında ‘En İyi İşyeri’ ödülü almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Uluslararası saygın danışmanlık kuruluşu Kincentric tarafından yapılan araştırma sonucu mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle ‘En İyi İşyeri’ seçildik. Vestel olarak müşterilerimize beklentilerinin ötesinde, fark yaratan bir müşteri deneyimi yaşatmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bu motivasyonun kaynağının çalışan mutluluğu olduğunu asla unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamlı ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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