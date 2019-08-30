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Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi ’geleceğin teknolojileri’ için bir araya geldi

Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi, AR-GE, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:47
Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi ’geleceğin teknolojileri’ için bir araya geldi

Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi, AR-GE, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek üzere iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda beyaz eşya ürünlerinde bulunan yapay zekaya sahip teknolojiler öğrenciler ve Vestel mühendisleri tarafından daha da geliştirilecek. Ayrıca öğrenciler Vestel’de staj imkânı bulacak, birlikte seminerler, çalıştaylar düzenlenecek.



Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin artırılması ve yeni ürün/teknoloji geliştirme konusunda platformların oluşturulması amacıyla iş birliği yaptı. İş birliği protokolü Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen tarafından düzenlenen törenle imzalandı.



Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, "Yaptığımız iş birliği kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile birlikte üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini vereceğiz. Genç beyinlerden çıkacak AR-GE projelerini, ürünlerimizde kullanabileceğimiz uygulamaları heyecanla bekliyoruz. Geçen yıl Berlin’de düzenlenen IFA fuarında yapay zeka yazılımlarıyla donatılmış ilk çamaşır ve bulaşık Makinesi ürünlerimizi tanıtmıştık. Şimdi de Türkiye’de ilk defa Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bu yıl açılan Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü ile de projeler geliştirmeye başlıyoruz. Özellikle Akıllı Ev Cihazları ve Yeni Nesil Üretim Teknolojileri üzerine yapay zeka altyapılı projeler geliştireceğiz. Ayrıca, öğrencilerimize staj imkânı sağlayacak olmaktan da mutluyuz. Bu iş birliğinin her iki taraf için de yararlı ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



İş birliği kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile Vestel Beyaz Eşya’da üretilen ürünlerde yapay zeka projelerinin yanında çevreye duyarlı, enerji ve su tüketimini düşürecek AR-GE projelerinin üretilmesi, alternatif ve özelliği iyileştirilmiş kaplama, yalıtım malzemesi ve hammaddelerin geliştirilmesi konularında da çalışmalar yapılacak. Protokol kapsamında Vestel Beyaz Eşya çalışanlarına yönelik eğitimler de düzenlenecek. Üniversite-sanayi iş birliğine örnek olacak seminerler, çalıştaylar ile öğrenciler ve Vestel Beyaz Eşya çalışanları bilgilendirecek.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:47
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