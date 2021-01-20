Vesayet özlemi tavan yaptı... İktidar yüzü göremeyen CHP'den millet iradesine hakaret

Çok partili hayata geçişle birlikte iktidar yüzü göremeyen ve halkın tokadını yiyen CHP, adeta diktatörlük özlemiyle yanıp tutuşuyor...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 1921 Anayasası'nın 100'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bir yandan "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Özel, diğer yandan ikiyüzlü bir tavır sergileyerek demokrasiye saldırdı.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve "Cumhurbaşkanı"nın doğrudan halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumunu hedef alan Özel, halkın iradesini görmezden gelerek tepki çeken ifadeler kullandı.

16 Nisan referandumuyla birlikte millet egemenliğinin iktidar tarafından halkın elinden alındığı hezeyanında bulunan Özel akla ziyan sözler sarfetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kayda geçiren 1921 Anayasası'nın 100'üncü yılı. Egemenliği milletten alıp yeniden saray rejimine veren 16 Nisan anayasa değişikliğini geri alana, ülkemizi demokratik bir Anasaya'ya kavuşturana kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halkın büyük çoğunluğunun "evet" demesine millet iradesini hiçe sayan Özel'in söz konusu paylaşımına çok sayıda tepki yağdı.