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Spor Verona-Bari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Verona-Bari CANLI İZLE
Spor

Verona-Bari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Verona-Bari CANLI İZLE

İtalya Kupası maçında Verona ile Bari karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Verona Bari maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-07 10:47:00 -
Verona-Bari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Verona-Bari CANLI İZLE

İtalya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Verona ile Bari arasında oynanacak mücadelenin ne zaman başlayacağını, Türkiye'de maçın hangi kanaldan takip edilebileceğini araştırıyor.

Verona-Bari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Verona-Bari CANLI İZLE

İtalya Kupası mücadelesinde Verona ile Bari 7 Ağustos Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

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