Verona-Bari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Verona-Bari CANLI İZLE
İtalya Kupası maçında Verona ile Bari karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Verona Bari maçı şifresiz kanalda mı?
İtalya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Verona ile Bari arasında oynanacak mücadelenin ne zaman başlayacağını, Türkiye'de maçın hangi kanaldan takip edilebileceğini araştırıyor.
Verona-Bari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Verona-Bari CANLI İZLE
İtalya Kupası mücadelesinde Verona ile Bari 7 Ağustos Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.