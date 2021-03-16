Verimli su kullanımı için milli hazırlık! Harekete geçildi

Suyun dünyada artan önemini dikkate alan Türkiye, su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması için Milli Su Yönetim Sistemi kuracak. Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) ile su havzalarının tüm bileşenleri dikkate alınarak, oluşturulan milli su envanteri üzerinde karar vericilere destek verilerek, Ulusal Su Yönetimi Politikası’na yön veriliyor.

Büyükşehirlerin verileri toplandı

Geçen yıl içerisinde 30 büyükşehir belediyesi ile içme suyuna ilişkin verilerinin USBS üzerinden toplanarak bir araya getirilmesi sağlandı ve içme suyu arıtma tesisi revizyon ihtiyaçları belirlendi, dağıtım şebekelerinde yaşanan kayıplar azaltıldı ve su kaynağı kalitesinin takibi yönünde önemli bir aşama kaydedildi.

Su eylem planları tek çatıda

Su kalitesi ve miktarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan eylem planlarına ilişkin kurumların yürüttükleri çalışmaları USBS aracılığıyla bildirmeleri için altyapı tesis edilerek, kullanıma açıldı. Böylelikle kurumlar arası bilgi transferinde bürokrasi azaltıldı, kaynak ve zaman israfının önüne geçilerek, aynı zamanda eylem planları tek bir çatı altında değerlendirilebilmeleri sağlandı.

Havza bazlı su kaynakları izlenecek

Bakanlık, Milli Su Yönetimi Sistemi Hazırlanması Projesi’ni de hayata geçirecek. Proje ile su kaynaklarının havza bazında miktar ve kalite olarak bütüncül yönetimini sağlanacak. Seyhan Havzası pilot olarak seçildi. Sistemin havzada kurulmasına yönelik şartname hazırlık çalışmaları devam ediyor. Su kaynaklarında miktar ve kalitenin sürekli izlenmesi, çevresel altyapılar dahil bütün altyapıların takibi ve kontrolü, su tahsislerinin ve kuraklığın yönetimi, taşkın kontrolü ve diğer bütün su kullanımlarının kontrolü ve müdahale edilmesini sağlayacak sistem kurulacak.

Bütüncül yönetim

Bu yıl başlayan ve 2023 yılına kadar ilave ihtiyaçlara dair taleplerin toplanması, yazılım, donanım ve lisans iyileştirmelerine dair ihtiyaçların belirlenmesi, sisteme veri girişi yapan kurumlar tarafından iletilen iyileştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, mevzuat değişikliklerinin yansıtılması ve bahsi geçen tüm hususların yer aldığı teknik şartname taslağının oluşturulması çalışmaları yürütülecek. Bütüncül ve sürdürülebilir su yönetiminin tesis edilmesi maksadıyla yaygınlaştırma ve ileri geliştirme çalışmaları devam ediyor.