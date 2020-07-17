Vergisini ödeyemeyenler için yeni formül: Af yok, yapılandırma olabilir

Buğra Kardan

2019 ve 2020’de bozulan tahsilat/tahakkuk oranı hükümetin de gündeminde. Alınan tüm tedbirlere rağmen pandeminin derin etkisiyle karşı karşıya kalan işletmelere kolaylık sağlamak için adımlar atılması bekleniyor.

Hedefler revize ediliyor

Gelinen aşamada Maliye tarafından vergi tahsilatını arttırmaya odaklanılıyor. Tartışılan konu başlıklarından birisi de vergi borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmaması. Tablonun pandemi nedeniyle iç açıcı olmadığı görüşünü savunan ekonomistler, 2019’da genel bütçede 1 trilyon 189 milyar liralık tahakkuka karşılık tahsilatın 721 milyar lira olduğunu hatırlatarak, ‘’Tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 60.6 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın yukarılara taşınması için ekonomi yönetiminin yapıcı ve kucaklayıcı bir tedbir paketi hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.

Erteleme süresi uzatılsın

Türk iş dünyası temsilcileri, ekim ayında dolacak olan vergi erteleme süresinin 2021’e uzatılmasını istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Vergi affı olarak algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum” açıklamasıyla umutlanan bu kesim, kendilerini rahatlatacak yeni bir adım atılmasını bekliyor. Bakan Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yapılandırma noktasında farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamayı değerlendiren iş çevreleri, vergi konusunda yeni bir çalışma yapılabileceğini, vergi ödemelerinde erteleme süresinin uzatılabileceği ya da yapılandırma imkânının gündeme geleceği ümidini taşıyor. Bu arada beyana dayalı gelir vergisinde yaşanan gerileme tablolara yansıdı. Geçen sene 28 milyar 895 milyon liralık tahakkuka karşılık 10 milyar 666 milyon liralık tahsilat yapıldı. Tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 36-37 bandına oturdu. 2020’nin ilk 5 ayında da gerek pandemi tehdidine gerek ekonomik durgunluğa bağlı olarak genel bütçede tahsilat/ tahakkuk oranı yüzde 36.01’e kadar indi. Bu oran beyana dayalı gelir vergisinde ise yüzde 18.65’e geriledi.

Kocaeli yüzakı oldu

Genel bütçe çerçevesinde yer alan vergide 4 ilde tahakkuk/tahsilat oranları, yüzde 50’yi aştı. Kocaeli yüzde 60.6, Rize yüzde 59.5, Tunceli yüzde 59.4, Zonguldak yüzde 51.7’yle öne çıktı. Büyükşehirler de şaşırttı. Tahakkuk/tahsilat oranı; İzmir’de yüzde 47.5, Ankara’da yüzde 37.4, Manisa’da yüzde 37.4, İstanbul’da yüzde 36.3, Balıkesir’de yüzde 31.2 olarak açıklandı.

İlk 5 ayda beyana dayalı gelir vergisinde tahsilat/tahakkuk oranı Muş ve Mardin’de yüzde 2’yle, Gümüşhane’de yüzde 2.7’yle, Batman’da yüzde 2.8’le, Diyarbakır’da yüzde 3.2’yle sınırlı kaldı. 16 ilde yüzde 10 barajını geçemedi.

Adıyaman ön planda

Beyana dayalı gelir vergisinde yüzde 44.6 tahsilat/tahakkuk oranıyla Adıyaman öne çıktı. Bu ilimizi yüzde 28.5’le Çankırı, yüzde 27.6’yla Yalova, yüzde 26.4’le Nevşehir, yüzde 25.5’le Bayburt, yüzde 25.4’le Sinop takip etti. Ayrıca yüzde 24.1’le İstanbul, yüzde 18.3’le Balıkesir, yüzde 16.8’le Ankara, yüzde 15.6’yla İzmir, yüzde 13.4’le Bursa ön planda yer aldı.

Vergi borçlarının zamanında ödenememesinde Corona virüsünün (Covid-19) payı büyük. Nitekim virüs paniğinden ötürü sıkıntılı bir döneme giren üreticiler ve tüccarlardan devamlı, “Mali yükümüz giderek artıyor. Yükümüze omuz verilmeli, vergi borçlarımız yeniden yapılandırılmalı” çağrısı geliyor. Bu çağrı ekonomi yönetimi tarafından ciddiye alınıyor. Tüm senaryolar görüşülüp tartışılıyor. Yer yer gelen vergi affı taleplerine ise olumlu yaklaşılmıyor.