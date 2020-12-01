  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vergi yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?
Ekonomi

Vergi yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması için son başvuru tarihi açıklandı. Şimdi vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Peki, Vergi yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:27:00 -
Vergi yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Vergi yapılandırması ile ilgili başvuru tarihinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalar da geliyor. Peki, vergi yapılandırması ne zaman yapılacak?

Vergi yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi. Daha önceki yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit olunduğunun altını çizen Kumdakcı, şunları aktardı:

"Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle mükelleflerin vakit kaybetmeden başvurularını yapması doğru bir adım olur. Vergi borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyorlar.

"Sosyal Sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, yine elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de başvuru gerçekleştirebiliyorlar." diyen Kumdakçı, "Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, Tarım Kredi Koop. vb.) örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski Ankara Büyü..
Yerli
Teknoloji

Yerli "mobil dronesavar"da bomba gelişme! Rusya kapıya dayandı

Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırlanan İHA ve drone tehditlerine karşı geliştirilen KALKA'yı üreten firma için bazı ülkeler sıraya girdi. R..
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay