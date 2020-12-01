Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık

Vakıftan Türkiye Sanayici ve İşadamları (Girişimci) açıklamasına göre, milyonlarca vatandaşın 31 Ağustos 2020 tarihinden önce borçlarını karşılamak için borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla yakından ilgili. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili kurum.

Gelir, kurum KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, gayrimenkul, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, eğitim kredisi borcu, kamu kira alacakları, TOBB-TESK-Baro aidatları, çiftçilerin Tarımsal Kredi Kooperatiflerine olan borçları ve orman köylülerinin kredileri kapsama dahildir. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur üyelerinin iki ay içinde borçlarını ödememesi veya yeniden yapılandırmaması durumunda prim borçları silinecek ancak sigortaları kesilecek ve vadeli sigortaları silinecektir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yeniden yapılanmadan yararlanmak isteyenlerin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi. Önceki konfigürasyonlarda son gün vergi daireleri önünde uzun kuyrukların yaşandığına vurgu yapan Kumdakcı, şunları söyledi:

"Teknoloji sayesinde bugün yaşadığınız yerden başvurmanız mümkün ama son zamanlarda oluşan birikimler sistemi zorlaştırıyor. Bu nedenle mükelleflerin zaman kaybetmeden başvurularını yapmaları doğru bir adım olur. borçları veya doğrudan vergi dairesine veya posta yoluyla başvuruda bulunun.

Sosyal sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta kanalı üzerinden internet üzerinden yapabileceği gibi SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine elden veya posta yoluyla da başvurabilir. Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, Tarım Kredi İşbirliği vb.) Örneğe uygun dilekçeleri hazırlayarak borçluların kullanımına sunmaları gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YIKOB'lara 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecek tutarların ilk taksiti ve ödenecek tutarlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsilat büroları. İlk taksitin 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerin bu tarihleri ​​takip eden iki aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. "