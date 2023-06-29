Vergi dilimi düzenlemesi yolda!

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kayıplarının önlenmesi için hükümet bir yandan gelirleri artırırken, bir yandan da bazı vergi kalemlerinden feragat ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre asgari ücretin gelir vergisi kapsamından çıkarılmasının ardından sıra vergi dilimi düzenlemesinde.

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek olan orta vadeli program için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek koordinasyonunda hazırlanan programda reform adımlarının da olması bekleniyor. Öncelik enflasyonla mücadele ve refah düzeyinin artırılması olacak.

İlk aşamada vergi dilimlerine düzenleme getirilmesi bekleniyor. Böylece ücretlerin ikinci dilime girerek azalmasının önüne geçilecek. Özellikle brüt maaş üzerine sözleşme imzalayan çalışanlar yıl sonuna doğru ocak ayında aldıkları maaşlarından daha az gelir elde ediyor. Vergi dilimi düzenlemesi ile buna engel olunacak.

Eylül ayında açıklanması beklenen programda istihdam ve yatırım başlıkları da yer alacak. Süreli iş akitlerinin kolaylaştırılması, geçici istihdam imkanlarının sağlanması gündeme gelecek. Uluslararası sermaye yatırımlarının artırılması için kolaylaştırıcı adımlar da atılacak. Ayrıca gıda enflasyonunu düşürmek için tarımsal üretim planlaması yapılacak ve maliyet düşürücü önlemler alınacak.

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