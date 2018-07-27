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Vergi dairelerinde yapılandırma yoğunluğu

Vergi daireleri, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamındaki başvurular için hafta sonu saat 17.00'ye kadar açık olacak.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:04
Vergi dairelerinde yapılandırma yoğunluğu

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurması gerekiyor. 

Açıklamada, geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödeme sürelerinin 31 Temmuz Salı günü sona erdiği anımsatıldı. 

PAZAR GÜNÜ SAAT 17.00'YE KADAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7143 sayılı Kanun'a ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:04
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