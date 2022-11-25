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Ekonomi Vergi borcundan dolayı satılacak
Ekonomi

Vergi borcundan dolayı satılacak

GİB Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı vergi borcundan dolayı mahçuz bulunan ve ilanla tapu kaydı, özellikleri ve rayiç değeri belirtilen 6 katlı gayrimenkulü 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 94, 99‘uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 14:50:00 -
Vergi borcundan dolayı satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; değerlemesi yapılan gayrimenkul Ankara İli Altındağ İlçesi Turgut Reis Mahallesi 5189 ada 4 parselde 297 m² arsa üzerinde bulunan binadır. Bahse konu gayrimenkul tapu kayıtlarında Arsa, Ahşap ev ve kısmen ahşap ve kargir ev gözükmekte ancak arsa üzerinde zemin + 5 katlı bina vardır. Binada normal katlar 3 daire olmak üzere 15 daire, zemin katta ise 3 adet dükkan vardır. Ancak bina ve dükkanlar kullanılamaz durumda olmasına rağmen dairelerde yabancı uyruklu kişiler oturmaktadır. Bina oldukça harap ve bakımsızdır. Gayrimenkul bulunduğu konum itibari ile, Uzunyol sokağa cephelidir. Hacı Bayram-ı Veli camisine 250 m. Çankırı caddesine 250 m. Yıldırım Beyazıt meydanına 500 m. Ulus meydanına 600 m. mesafededir. Gayrimenkulün hisseye isabet eden artırılmasına esas olmak üzere rayiç bedeli : 337.500,00 TL

Gayrimenkulün satışı Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No:48 Yenimahalle adresindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 4.Kat İhale salonunda 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat: 14.30’da açık arttırma ve peşin para ile yapılacaktır.

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