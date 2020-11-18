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Ekonomi Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı
Ekonomi

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ilgili kanunun Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanmasıyla vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını belirterek, imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık’a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:42:00 -
Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı

GİB’in internet sitesinden yapılan açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanlav rı getirildi.”

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020

Söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021’e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

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