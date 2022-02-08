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Gündem Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Gündem

Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 09:18:00 -
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

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