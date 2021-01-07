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Sağlık Verem hastalığı nedir? Verem belirtileri nelerdir?
Sağlık

Verem hastalığı nedir? Verem belirtileri nelerdir?

İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri olan verem hastalığı nedir? Verem hastalığının belirtileri nelerdir? Cevap yazımızda…

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:25:00 -
Verem hastalığı nedir? Verem belirtileri nelerdir?

Bir diğer ismiyle Tüberköloz olan Verem hastalığı, mikobakterium tüberkülozis isimli bir bakteri tarafından meydana gelen, çağlar evvelden günümüze kadar ulaşmış bir enfeksiyon hastalığıdır. Her ne kadar bir akciğer hastalığı gibi bilinse de diğer organları da etkisi altına alabilir. Verem hastalığının akciğer haricinde zarar vereceği yerler arasında sindirim sistemi, üreme sistemi, lenf sistemi, deri, merkezi sinir sistemi, kas iskelet sistemi ve karaciğer bulunur.

 

Verem belirtileri nelerdir?

 

Bazı belirtiler verem hastalığına yakalandıktan çok daha sonra ortaya çıkar. Böyle olmasına latent hastalık, yani uyuyan hastalık denir.

Verem hastalığında sürekli öksürük, kanlı balgam çıkarma, hızlı kilo kaybı, çok yüksek olmayan ateş ve gece terlemesi, hastalığın seyri sırasında oluşabilen temel belirtilerdir.

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